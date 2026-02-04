Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Was sich Experten von der kommenden Alphabe-Bilanz versprechen.

Die Google-Mutter Alphabet wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 48 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 46 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,32 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 15,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 96,45 Milliarden USD eingefahren.

62 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 66 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 400,26 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

