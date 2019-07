Ausblick: Alphabet präsentiert Quartalsergebnisse

Alphabet A (ex Google) gibt am 25.07.2019 die Zahlen für das am 30.06.2019 abgelaufene Quartal bekannt.

39 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 11,11 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,75 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Alphabet im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 38,17 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 33 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,88 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 46,24 USD, gegenüber 43,70 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 36 Analysten durchschnittlich 160,45 Milliarden USD im Vergleich zu 136,82 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

