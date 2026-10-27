Ausblick: Alphabet C (ex Google) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alphabet C (ex Google) lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alphabet C (ex Google) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

49 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,03 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,87 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 46 Analysten einen Zuwachs von 24,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 127,91 Milliarden USD gegenüber 102,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 56 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 20,60 USD je Aktie, gegenüber 10,81 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 58 Analysten durchschnittlich bei 499,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 402,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch