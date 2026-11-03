Ausblick: Alpha Teknova informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alpha Teknova präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,074 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,301 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 46,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 40,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net