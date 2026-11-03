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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alpha Teknova informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Alpha Teknova präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,074 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,301 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 46,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 40,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alpha Teknova Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Alpha Teknova informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Alpha Teknova stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Alpha Teknova stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Alpha Teknova Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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