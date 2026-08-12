Ausblick: Alpha Cognition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Cognition wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,392 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Alpha Cognition 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 163,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alpha Cognition 1,7 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,373 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,1 Millionen USD, gegenüber 10,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch