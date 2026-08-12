Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’808 0.0%  DAX 26’346 -0.2%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 6’533 -0.3%  Gold 4’417 1.1%  Bitcoin 51’501 -0.1%  Dollar 0.8120 0.1%  Öl 89.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung
SGKB-Aktie schwächer: St. Galler Kantonalbank steigert Halbjahresgewinn
Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Suche...

Alpha Cognition Aktie 139605972 / CA02074J5017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Alpha Cognition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Cognition
9.21 USD 3.14%
Kaufen Verkaufen

Alpha Cognition wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,392 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Alpha Cognition 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 163,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alpha Cognition 1,7 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,373 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,1 Millionen USD, gegenüber 10,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alpha Cognition Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten