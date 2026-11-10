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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alpha Cognition präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alpha Cognition stellt am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,335 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Cognition noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 147,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alpha Cognition für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,318 USD, gegenüber -1,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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