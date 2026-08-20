Alpcot b Aktie 114745380 / SE0016845655
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alpcot B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Alpcot B wird am 21.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,019 SEK je Aktie gegenüber -0,060 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 31,6 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alpcot B einen Umsatz von 27,6 Millionen SEK eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,112 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 131,4 Millionen SEK, gegenüber 127,3 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alpcot Holding AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Alpcot B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Alpcot B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Alpcot Holding AB Registered Shs -B-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.