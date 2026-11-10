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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Almacenes Exito gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Almacenes Exito wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Almacenes Exito im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 112,76 COP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 110,11 COP je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Almacenes Exito in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 5.083,85 Milliarden COP im Vergleich zu 5.228,91 Milliarden COP im Vorjahresquartal.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 572,23 COP je Aktie aus. Im Vorjahr waren 456,22 COP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21.937,55 Milliarden COP, gegenüber 22.008,36 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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