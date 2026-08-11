Alma Media CorporationShs Aktie 2099753 / FI0009013114
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alma Media legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alma Media äussert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,210 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alma Media 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alma Media in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 86,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 83,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,828 EUR, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 338,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 327,1 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alma Media CorporationShs
|
07:01
|Ausblick: Alma Media legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Alma Media gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Alma Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Alma Media stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Alma Media CorporationShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.