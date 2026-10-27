Ausblick: Alm Brand A-S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alm Brand A-S wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass Alm Brand A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,287 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 DKK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,34 Prozent auf 3,05 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,29 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,825 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,900 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,02 Milliarden DKK, gegenüber 13,45 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch