Ally Financial Aktie 19440971 / US02005N1000
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ally Financial präsentiert Quartalsergebnisse
Ally Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,92 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ally Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,30 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,13 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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