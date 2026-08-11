Allot Communications LtdShs Aktie 2784094 / IL0010996549
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Allot Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Allot Communications äussert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,057 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allot Communications für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 115,8 Millionen USD, gegenüber 102,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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