Ausblick: Allogene Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Allogene Therapeutics stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,171 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,65 Prozent erhöht. Damals waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,717 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch