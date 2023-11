Ausblick: Allianz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt nahm am Donnerstag etwas Fahrt auf. Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger ebenfalls optimistisch. Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag etwas schwächer. An den grössten Börsen in Asien war keine einheitliche Richtung auszumachen.