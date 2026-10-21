Alliance Data Systems Aktie 1048752 / US0185811082
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alliance Data Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alliance Data Systems wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD – ein Minus von 14,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alliance Data Systems 1,18 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,29 USD, gegenüber 10,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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