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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alleima Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alleima Registered wird am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen, dass Alleima Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,750 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Alleima Registered nach den Prognosen von 7 Analysten 4,37 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,22 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,87 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,68 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,79 Milliarden SEK, gegenüber 18,63 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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