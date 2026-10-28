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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Allegro Microsystems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Allegro Microsystems stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,244 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,40 Prozent auf 270,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,10 Milliarden USD, gegenüber 890,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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