Alkem Laboratories Aktie 30689895 / INE540L01014
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alkem Laboratories zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alkem Laboratories äussert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 47,04 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alkem Laboratories ein EPS von 55,56 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 12,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 37,89 Milliarden INR gegenüber 33,71 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 198,92 INR, gegenüber 192,51 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 165,68 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 146,73 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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