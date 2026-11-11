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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alkem Laboratories legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alkem Laboratories wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 56,14 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 63,99 INR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,03 Prozent auf 44,82 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Alkem Laboratories noch 40,01 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 193,67 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 192,51 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 166,91 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 146,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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