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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B lädt am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B einen Gewinn von 1,42 DKK je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,76 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 14,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,53 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,82 DKK, während im vorherigen Jahr noch 5,40 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,31 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,31 Milliarden DKK waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-
Analysen zu Alk-Abello A-S Bearer and-or registered Shs -B-
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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