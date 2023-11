Ausblick: Alimentation Couche-Tard stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Börse aktuell - Live Ticker

Zum Start in die neue Woche sind in Asien fallende Kurse zu sehen. Der heimische Aktienmarkt legte im Freitagshandel etwas zu. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenfalls knapp in der Gewinnzone. Nach der "Thanksgiving"-Pause zeigten sich die US-Börsen am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen.