Alimak Group AB Aktie 28468930 / SE0007158910
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alimak Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alimak Group AB präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,84 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,25 SEK je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,84 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,58 SEK im Vergleich zu 5,71 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 7,17 Milliarden SEK, gegenüber 6,87 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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