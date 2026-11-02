Ausblick: Alight A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alight A wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alight A noch ein Verlust pro Aktie von -40,400 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alight A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 473,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 533,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -117,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,09 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net