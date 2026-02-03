Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.02.2026

Ausblick: Alico stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alico wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,045 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 87,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,205 USD im Vergleich zu -19,290 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,0 Millionen USD, gegenüber 44,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

