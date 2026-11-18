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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alibaba legt Quartalsergebnis vor
Alibaba wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.
Alibaba veröffentlicht am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,88 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 28 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 270,10 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 34,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 48 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 43,61 CNY, gegenüber 6,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 49 Analysten durchschnittlich auf 1.119,41 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 144,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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