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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alibaba Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alibaba Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,59 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba Group 1,23 HKD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 27 Analysten von einem Zuwachs von 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 316,45 Milliarden HKD gegenüber 270,77 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 47 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,39 HKD aus. Im Vorjahr waren 6,26 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 48 Analysten im Durchschnitt 1.310,58 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 1.124,72 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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