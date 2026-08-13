Algorhythm Holdings Aktie 141650544 / US8293225020
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Algorhythm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Algorhythm präsentiert in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,360 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,29 Prozent auf 3,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Algorhythm noch 2,7 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,550 USD, gegenüber -6,410 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 14,4 Millionen USD im Vergleich zu 4,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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