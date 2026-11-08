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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alfresa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alfresa stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,48 JPY gegenüber 35,82 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,39 Prozent auf 790,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Alfresa noch 771,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 132,36 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 229,64 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 3.201,43 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.104,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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