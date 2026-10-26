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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alfa Laval Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alfa Laval Un wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,575 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,88 Milliarden USD aus.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,46 Milliarden USD, gegenüber 7,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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