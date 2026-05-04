Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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04.05.2026 18:37:00
Ausblick: Alcon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alcon öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.
Alcon wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alcon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,636 CHF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 CHF je Aktie gewesen.
17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden CHF gegenüber 2,22 Milliarden CHF im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 4,84 Prozent.
27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,68 CHF je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,68 Milliarden CHF, gegenüber 8,64 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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