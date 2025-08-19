Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’155 0.7%  SPI 16’884 0.7%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’369 0.2%  Euro 0.9408 -0.1%  EStoxx50 5’472 0.7%  Gold 3’338 0.2%  Bitcoin 93’045 -0.9%  Dollar 0.8050 -0.3%  Öl 66.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche1203204DocMorris4261528Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Stadler-Aktien von zuversichtlichen Aussagen des Patrons beflügelt
Genehmigungen für Mediobanca-Übernahme von Banca Generali erteilt - Aktien steigen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Volatus-Aktie steigt kräftig: Strategische Neuigkeiten überzeugen den Markt
Ausblick: Alcon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2025 14:03:36

Ausblick Alcon: Q2-Umsatz von 2,63 Milliarden US-Dollar erwartet

Alcon
71.51 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Genf (awp) - Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon publiziert am Dienstag, 19. August, nachbörslich die Zahlen zum zweiten Quartal 2025. Insgesamt acht Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q2 2025
(in Mio USD)         AWP-Konsens  Q2 2024  

Umsatz                  2'634     2'482
Op. Marge core (%)       18,7      19,8
EPS Core (USD)           0,71      0,74

FOKUS: Der Augenheilkonzern hatte im ersten Quartal mit einem schwachen Wachstum und einer tiefen Profitabilität enttäuscht. Für das zweite Quartal erwarten die Analysten nun eine leichte Verbesserung beim Wachstum, bei der Kern-Marge wird hingegen mit anhaltend tiefen Werten gerechnet.

In den Kommentaren ist von einem Übergangsquartal die Rede. Konkret wird im Durchschnitt (AWP-Konsens) ein 5,9 Prozent höherer Umsatz prognostiziert, bei der operativen Kern-Marge hingegen lediglich 18,6 Prozent nach 19,8 Prozent im Vorjahr.

Diese Vorhersagen passen zu den Aussagen der Alcon-Chefs nach den Q1-Zahlen. "Bereits im zweiten Quartal dürfte das Wachstum schon wieder etwas stärker ausfallen als zum Jahresstart", hatte CEO David Endicott damals gesagt. Er verwies auf zahlreiche laufende Produktlancierungen, dazu zählen etwa das Operationssystem Unity oder neue Linsen. So richtig Fahrt aufnehmen werde Alcon damit aber erst in der zweiten Jahreshälfte, wurde betont.

Die mutmasslich tiefe Marge im zweiten Quartal hat ebenfalls mit den Produktlancierungen zu tun, weil diese viel Geld verschlingen. Und dies werde sich im zweiten Quartal zeigen, wurde nach den Q1-Zahlen betont. Erst im zweiten Halbjahr sollen die Lancierungen demnach positiv auf die Marge durchschlagen.

ZIELE: Alcon passte mit der Vorlage der Q1-Zahlen die Jahresziele an. Demnach werden nun beim Umsatz 10,4 bis 10,5 Milliarden Dollar (bisher 10,2-10,4 Mrd) angestrebt, hingegen wurden die Prognosen für die operative Kerngewinnmarge auf 20 bis 21 Prozent (bisher 21-22%) gesenkt. Beim Kerngewinn je Aktie steht die Prognose neu bei 3,05 bis 3,15 Dollar (bisher 3,15-3,25).

PRO MEMORIA: Im August kündigte Alcon die Übernahme des US-Unternehmens Staar an, einem Spezialisten für implantierbare Linsen. Die Transaktion hat einen Gesamtkapitalwert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar und soll innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen werden. Interessiert ist Alcon vor allem an der EVO-Linsenfamilie (EVO ICL) von Staar. Sie wird zur Sehkorrektur bei Patienten genutzt, die an mittlerer bis hoher Kurzsichtigkeit (Myopie) leiden. Alcon reagiere mit der Übernahme auf die weltweit steigenden Zahl von Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit. Der Zukauf biete dem Unternehmen die Fähigkeit, eine führende Lösung zur chirurgischen Sehkorrektur anzubieten, hiess es bei der Ankündigung der Transaktion.

Schon im Juli kündigte Alcon einen kleineren Zukauf an, jenen des US-Unternehmens Lumithera. Bei der Transaktion steht vor allem das Photobiomodulationsgerät zur Behandlung von früher und mittlerer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) im Fokus, wie es damals hiess.

Im Juli erhielt Alcon ein neues Geschäftsleitungsmitglied. Julie Brewer übernahm die Verantwortung für die weltweiten Franchisen.

AKTIENKURS: Die Aktien von Alcon sind seit Jahresbeginn um etwa 10 Prozent gesunken, und schneiden damit deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt (SMI) mit einem Plus von rund 3 Prozent. Im letzten Jahr legten die Titel allerdings um gut 17 Prozent zu.

Website: www.alcon.com

jl/rw

Nachrichten zu Alcon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09:47 SMI-Gewinnserie gerissen
09:33 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Wochenstart
18.08.25 Rohstoffe der Zukunft: die Aufholjagd beginnt
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’646.25 18.96 BR1SRU
Short 12’895.52 13.64 BWDSCU
Short 13’398.60 8.73 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’155.44 19.08.2025 14:07:35
Long 11’608.61 18.96 SSTBSU
Long 11’324.89 13.19 BRTSZU
Long 10’886.87 8.92 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 71.51 0.50% Alcon AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch

Top-Rankings

George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}