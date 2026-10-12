Albertsons Companies Aktie 28872874 / US0130911037
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12.10.2026 07:01:06
Ausblick: Albertsons Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Albertsons Companies wird am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,333 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Albertsons Companies 0,300 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,87 Milliarden USD – ein Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albertsons Companies 18,92 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 81,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,17 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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