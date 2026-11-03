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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Albemarle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Albemarle wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD gegenüber -1,720 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albemarle 1,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,09 USD, gegenüber -5,760 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 6,07 Milliarden USD im Vergleich zu 5,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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|Ausblick: Albemarle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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02.11.26
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|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
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12.10.26
|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Albemarle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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05.10.26
|S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Albemarle Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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