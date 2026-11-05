|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: AKVA Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AKVA Group ASA wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass AKVA Group ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,19 Milliarden NOK – ein Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AKVA Group ASA 1,11 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,65 NOK, gegenüber 5,07 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,61 Milliarden NOK im Vergleich zu 4,38 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu AKVA Group ASA
|
05.11.26
|Ausblick: AKVA Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: AKVA Group ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: AKVA Group ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: AKVA Group ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: AKVA Group ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AKVA Group ASA
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.