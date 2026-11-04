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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Akebia Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Akebia Therapeutics stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Akebia Therapeutics nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 46,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 197,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 236,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Akebia Therapeutics Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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