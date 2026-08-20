Akastor ASA Aktie 1819950 / NO0010215684
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Akastor ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Akastor ASA äussert sich am 21.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,035 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 56,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 NOK erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Akastor ASA in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 49,3 Millionen NOK im Vergleich zu 79,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,01 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,540 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 280,7 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 158,0 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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