Ajinomoto Aktie 154469863 / US0097073086
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ajinomoto stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ajinomoto gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,216 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ajinomoto in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,885 USD, gegenüber 0,920 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 10,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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