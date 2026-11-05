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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: AirSculpt Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AirSculpt Technologies wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 34,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,080 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 151,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 151,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu AirSculpt Technologies Inc Registered Shs
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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