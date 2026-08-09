AirSculpt Technologies Aktie 114176726 / US0094961002
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: AirSculpt Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AirSculpt Technologies veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AirSculpt Technologies -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 44,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AirSculpt Technologies einen Umsatz von 44,0 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,040 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 153,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 151,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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