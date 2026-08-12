AIRO Group Holdings Incorporation Registered Shs Aktie 142639484 / US0094221068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AIRO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AIRO Group lädt am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,299 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AIRO Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll AIRO Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AIRO Group 24,6 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,177 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 90,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu AIRO Group Holdings Incorporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: AIRO Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: AIRO Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: AIRO Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: AIRO Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu AIRO Group Holdings Incorporation Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.