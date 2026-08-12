AirJoule Technologies Aktie 133790165 / US6121601016
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AirJoule Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AirJoule Technologies stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll AirJoule Technologies nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,785 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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