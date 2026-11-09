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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Airgain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Airgain wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten schätzen, dass Airgain für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent auf 15,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 56,5 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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