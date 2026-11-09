Ausblick: Airgain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airgain wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Airgain für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent auf 15,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 56,5 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net