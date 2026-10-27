Ausblick: Airbus Group NV Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Airbus Group NV Un wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,468 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Airbus Group NV Un in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 20,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 20,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu 1,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 91,01 Milliarden USD, gegenüber 82,86 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch