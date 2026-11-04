Ausblick: Airbnb gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Airbnb wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 33 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,85 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet.

35 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Airbnb für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,75 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 37 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 40 Analysten auf durchschnittlich 14,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net