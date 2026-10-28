Ausblick: Air China verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Air China wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Air China noch 0,210 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,87 Prozent auf 50,97 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Air China noch 49,07 Milliarden CNY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,241 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,110 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 192,18 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 171,48 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch