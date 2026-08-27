Air China Aktie 2653288 / CNE000001NN0
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Air China legt Quartalsergebnis vor
Air China wird am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,080 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 46,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,73 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,241 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 194,50 Milliarden CNY, gegenüber 171,48 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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