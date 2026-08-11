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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Air Canada Voting and Variable Voting
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Air Canada Voting and Variable Voting öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,152 CAD je Aktie gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Air Canada Voting and Variable Voting 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,17 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Air Canada Voting and Variable Voting 5,63 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,07 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,87 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,37 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

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