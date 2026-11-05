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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aimia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aimia wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 36,8 Millionen CAD aus – eine Minderung von 70,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aimia einen Umsatz von 126,4 Millionen CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,310 CAD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 143,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 503,4 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Nachrichten zu Aimia Inc
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05.11.26
|Ausblick: Aimia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aimia Inc
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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