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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: AiHuiShou International Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AiHuiShou International Company wird am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,654 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AiHuiShou International Company 0,050 USD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 6,41 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 719,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,96 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,85 Milliarden CNY, gegenüber 2,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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