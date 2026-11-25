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25.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aguas Andinas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aguas Andinas wird am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,46 CLP gegenüber 3,52 CLP im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 167,58 Milliarden CLP – ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aguas Andinas 158,40 Milliarden CLP erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,17 CLP, gegenüber 22,85 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 758,77 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Vorjahr 712,79 Milliarden CLP generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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